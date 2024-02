Wetter, Partys, Glasverzicht Was man zu Rosenmontag und Rathaussturm in Kleve wissen muss

Diese Frage beschäftigt derzeit viele Narren: Wie wird das Wetter in der heißen Phase des Straßenkarnevals? Es wird eher grau, einen Regenschirm einzupacken wird immer eine gute Idee sein. Je nach Veranstaltung können Karnevalisten aber sogar mit Glück ein bisschen Sonne sehen oder zumindest trockenen Fußes bleiben. Auf keinen verlassen sich die Klever beim Thema Wetter wie auf Hubert Reyers. Und der prognostiziert derzeit für Samstag viele Wolken, aber mit Auflockerungen und wohl ohne Regen bei 11 bis 13 Grad. Am Sonntag muss mit Regenschauern gerechnet werden. Am Rosenmontag liegen die Temperaturen dann zwischen 5 Grad am Morgen und 8 Grad am Nachmittag. „Dazu sind nach den aktuellen Berechnungen nur selten Regenschauer dabei“, sagt Reyers.