Die schönsten Fotos Tausende Narren auf den Straßen – Rosenmontagszug zieht durch Kleve

Immer wieder rieselt auch buntes Konfetti vom Himmel – in allen Farben des Regenbogens. Große Augen machen insbesondere die Kinder als eine Seifenblasenmaschine von einem der Wagen hunderte kleine Seifenblasen zu den Zuschauern schickt – sie werden vom Wind getragen und fliegen duzende Meter weit. In der Fußgängerzone dichtes Gedränge bei den Zuschauern, die vielfach bunt gekleidet oder kreativ kostümiert sind. Als sich die Wagen dann in Richtung Oberstadt in Bewegung setzen, wird die Partymusik ordentlich aufgedreht. Die feiernden Massen freuen sich augenscheinlich über die Rückkehr des Karnevals nach Corona. Viele Jugendliche liegen sich lachend und tanzend in den Armen, feiern ausgiebig. Auch hier fliegen die Kamelle zahlreich, zwischendrin ist immer wieder ein „Kleve Helau!“ in den Massen zu hören.