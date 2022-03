Feuerwehren im Kreis Kleve : Stabwechsel nach 27 Jahren

Landrätin Silke Gorißen und Fachbereichsleiter Jürgen Baetzen gratulierten Kreisbrandmeister Reiner Gilles und den stellvertretenden Kreisbrandmeistern Norbert Jansen und Ronni Schoofs. Die Amtszeit von Thomas Derksen endet nun. Foto: Kreis Kleve Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Nach fast drei Jahrzehnten legt Thomas Derksen das Amt des stellvertretenden Kreisbrandmeisters nieder. Nachfolger wird Ronni Schoofs aus Goch. Insgesamt 2600 Einsatzkräfte stehen im Kreis Kleve bereit.

(RP) In wenigen Tagen steht in der Kreisverwaltung Kleve ein wichtiger Wechsel an, der sich auch auf die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Kleve auswirkt. Ab dem 1. Mai unterstützt Ronni Schoofs als neuer stellvertretender Kreisbrandmeister die Landrätin bei der Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Derksen an. Erneut ernannt werden der derzeitige Kreisbrandmeister Reiner Gilles und der stellvertretende Kreisbrandmeister Norbert Jansen.

Einstimmig hatten die Mitglieder des Kreistages die drei Feuerwehrmänner zu Ehrenbeamten auf Zeit ernannt. Die Landrätin hatte hierzu zuvor die Leiter der Feuerwehren im Kreis sowie den Bezirksbrandmeister entsprechend angehört. Nun erhielten Reiner Gilles, Norbert Jansen und Ronni Schoofs ihre Ernennungsurkunden.

„Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Ernennung und freue mich auf unsere künftige Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger im Kreis Kleve“, so Landrätin Gorißen. „Die Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet genießen zu Recht ein hohes Maß an Sympathie und Anerkennung. In den insgesamt 16 Freiwilligen Feuerwehren mit ihren 83 Löscheinheiten stehen mehr als 2600 Einsatzkräfte bereit, um bei Gefahr zur Stelle zu sein. Dieses besondere Engagement jeder und jedes Einzelnen verdient unser aller Respekt, unsere Wertschätzung und unsere Dankbarkeit.“

Der neue stellvertretende Kreisbrandmeister Ronni Schoofs kommt aus Goch und ist dort seit 1996 in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, nachdem er bereits seit 1991 in der Jugendfeuerwehr war. Er ist Berufsfeuerwehrmann in Mülheim an der Ruhr und dort beispielsweise mitverantwortlich für die Ausbildung der Feuerwehrleute. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Bereich ABC-/CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear) und in der feuerwehrtechnischen Ausbildung.

Nach 27 Jahren im Amt als stellvertretender Kreisbrandmeister endet nun die Amtszeit von Thomas Derksen auf eigenen Wunsch. Seit 1979 ist er aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich am Rhein. Als stellvertretender Kreisbrandmeister unterstützte er die Verwaltung bei der Organisation der Kreisausbildung der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Kleve und beriet die Wehren. Er vertrat den Kreis Kleve bei der Planung der Betuwe-Linie. Darüber hinaus unterstützte er die Kreisverwaltung mit seinem Fachwissen bei der Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen.