Verursacher gesucht Rollerfahrer rutscht in Bedburg-Hau wegen Güllespur aus

Am Samstag (13. April 2024) kam es gegen 15.25 Uhr an der Sommerlandstraße / Moyländer Straße in Bedburg-Hau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte die Straße zuvor mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger befahren und dabei Gülle verloren.