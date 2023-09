Verkehrschaos komplett Römerstraße in Kleve muss doch voll gesperrt werden

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Römerstraße in Kleve wird voll gesperrt. Das teilte Bernhard Klockhaus, Leiter des Fachbereichs Tiefbau bei der Stadt Kleve, am Mittwochabend im Rat mit. Hintergrund sind Hohlräume unter der Asphaltdecke. Schon im Juli war es auf Höhe der Hausnummer 25 zu einer Absackung gekommen, weshalb die Römerstraße halbseitig in Richtung Materborn zwischen der Einmündung Brabanterstraße und der Einmündung Frankenstraße gesperrt wurde. „Umfangreiche Maßnahmen wollten wir vor dem Hintergrund der Baustelle Ringstraße nicht durchführen, stattdessen wollten wir erst einmal provisorische Reparaturen durchführen“, sagte Klockhaus.