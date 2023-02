Akrobatik und Rockmusik „Rock the Circus“ tritt in Kleve auf

Eine unterhaltsame Kombination aus Rockmusik, Zirkusartistik und Tanz verspricht die Truppe „Rock the Circus“, die am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Klever Stadthalle auftreten wird. Songs von bekannten Musikern und Bands wie AC/DC, Bon Jovi, Guns N‘ Roses, Pink Floyd, Queen, den Red Hot Chili Peppers und vielen mehr, gepaart mit waghalsigen Hebefiguren und tänzerischen Darbietungen erwarten das Publikum in der Stadthalle.