Rock-Musik : Kulthits aus den 60ern und 70ern

Am Samstag, 12. November, werden die Hits der legendären US-Band Creedence Clearwater (CCR) Revival live auf der Bühne des Tanzpalasts Bresserberg in Kleve erklingen. Die Location von Wirtin Marie-Luise Klar, besser bekannt unter dem Namen „Puppa“, ist beinahe ebenso legendär wie die Musik von CCR, jener Band, die während ihrer kurzen Existenz von 1968 bis 1972 zu einer der erfolgreichsten Gruppen der Rock-Geschichte wurde. Die Musik von CCR ist die Welt von „Cross Tie Walker“. Sie präsentieren mit Leidenschaft und Musikalität Tophits wie Proud Mary, Bad Moon Rising, Hey Tonight, Green River, Have You Ever Seen The Rain, aber auch unbekanntere musikalische Leckerbissen wie It Came Out Of The Sky oder Don’t Look Now.