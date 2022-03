Gastronomie in Kalkar : Restaurant Rocco’s verlässt Kalkar

Kalkar Das italienische Restaurant hat seine Türen am Markt geschlossen. Die Betreiber-Familie hofft auf geregeltere Arbeitszeiten – und fokussiert sich stattdessen auf den Xantener APX sowie auf Moyland.

Das Rocco‘s wird es allerdings weiterhin im Archäologischen Park in Xanten (APX) sowie ganz neu in der Museumsgastronomie in Moyland geben. Am kommenden Freitag, 11. März, eröffnet man offiziell im Café und in den Festsälen der alten Vorburg. „Drei Standorte wären zu viel geworden. Nach 16 Jahren im Restaurant-Betrieb wollen wir nun gewissermaßen unter die Zivilisten gehen: In der Regel werden wir künftig um 18 Uhr Feierabend haben. Wir sind alle keine 16 Jahre mehr alt, auch wir brauchen Regelmäßigkeit und Ruhe“, sagt Rocky Ronga. Bis in die späten Abendstunden habe man bislang Kunden am Kalkarer Markt bedient, insbesondere in den Sommermonaten. Doch die Belastung für die Familie sei groß gewesen, so Rocky Ronga.