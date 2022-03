Neue Gastronomie : Rocco‘s in Moyland eröffnet – Eintritt zum Park frei

Bedburg-Hau-Moyland Museum Schloss Moyland hat wieder ein Café – und damit weht ein bisschen italienisches Flair rund um das Schloss. Besucher bekommen den Parkeintritt ab Dienstag erstattet.

Rocco‘s ist jetzt angekommen in der Moyländer Vorburg und feierte am Freitagabend mit Sekt und Häppchen die renovierten Räume im Schloss. Das Café erstreckt sich vom Bistro vorne bis in die Säle für größere Veranstaltungen oder Hochzeiten in den hinten Räumen.