„Ringtausch“ : Im Sommer soll auch Kalkars Grundschule umziehen

Kalkar Das Lehrerzimmer des Gymnasiums zieht nach Karneval um. Die Grundschule verlässt ihre bisherigen Räume zum neuen Schuljahr.

War Ende 2015 die Idee aufgekommen, Kalkars Schulzentrum umzubauen, oder sollte man sich doch besser den März 2017 merken, als der tatsächliche Beschluss zum „Ringtausch“ getroffen wurde? So sieht es zumindest Bürgermeisterin Britta Schulz. Bald jährt sich dieser Termin zum dritten Mal, und noch ist das Mammutprojekt nicht abgeschlossen. In der jüngsten Sitzung des Kalkarer Schulausschusses nannte Architekt Jochen Kleemann den 28. und 29. Februar als Umzugstermin für das Lehrerzimmer des Gymnasiums. Und nach den Sommerferien sollen dann auch die Grundschüler am neuen Ort lernen.