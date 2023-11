Wintereinbruch verzögert Arbeiten Ringstraße in Kleve wird später fertig als erhofft

Die Arbeiten an der Klever Ringstraße sind weitgehend abgeschlossen. Daher hatte die Verwaltung gehofft, die wichtige Verkehrsader Ende November wieder freigeben zu können. Doch daraus wird nichts: Der Technische Beigeordnete Christian Bomblat erklärte der Lokalpolitik am Mittwochabend, dass man noch auf passendes Wetter warten müsse. „Die Ringstraße ist so gut wie fertig. Wir brauchen nun noch eine trockene Woche, damit die Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden kann“, sagte Bomblat. „Wir hoffen, dass das sehr schnell passieren kann“, so der Stadtvertreter. Einen konkreten Fertigstellungstermin nannte Bomblat aber nicht.