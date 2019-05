Naturschutz-Projekt : Rindern: Wildblumenwiesen an der Gesamtschule

Schulleiterin Rose Wecker, Bürgermeisterin Sonja Northing, die Auszubildende Irma Junghans (v.l.) und die Nachwuchsimker Cedrick, Fynn und Ina bei der ersten Aussaat. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Rindern Als Kooperationsprojekt zwischen der Gesamtschule und den Umweltbetrieben der Stadt Kleve (USK) wurden nun in Anwesenheit von Bürgermeisterin Sonja Northing die vier Wildblumenwiesen rund um die Schule ausgesät.

Kleve ist auf dem Weg, bienenfreundliche Stadt zu werden. Dazu will auch die Gesamtschule am Forstgarten in Rindern ihren Teil beitragen. Als Kooperationsprojekt zwischen der Gesamtschule und den Umweltbetrieben der Stadt Kleve (USK) wurden nun in Anwesenheit von Bürgermeisterin Sonja Northing drei Wildblumenwiesen rund um die Schule ausgesät.

Die USK haben vier Flächen mit insgesamt 400 Quadratmetern gefräst, zwei davon liegen direkt an der Schule, die anderen beiden verschönern die Ortseinfahrt Rindern. Die ersten Saatkörner brachte Northing aus. Ziel der Maßnahme ist es, Bienen und anderen Insekten einen Lebensraum zu bieten, der von den kommenden Baumaßnahmen nicht berührt ist. Der Hintergrund: Die Gesamtschule am Forstgarten erhält in den nächsten Jahren einen großen Anbau.

Die drei Wiesen werden in zeitlichem Abstand gemäht, so dass den Insekten immer eine Fläche zur Verfügung steht. Es handelt sich um zweijährige Pflanzen, einmal im Jahr wird gemulcht. Unterstützung erhalten die Schüler der Garten AG bei der Pflege der Wildblumenwiesen von Lehrer Johannes Schute, der auch die Idee zu dem Projekt hatte, sowie Irma Junghans, Auszubildende Biolandbau bei Haus Riswick. Sie schreibt ihre Projektarbeit über die Wildblumenweisen an der Gesamtschule, hat das Saatgut organisiert und den Schülern auch bereits beim Bau einer Trockenmauer geholfen. Auch die schuleigene Imkerei wird an dem Projekt sicherlich ihre Freude haben. Geplant ist, zumindest einen der Bienenstöcke, die derzeit beim Angelsportverein stehen, an die Schule zu verlagern, damit die Bienen dort ein Revier in direkter Nähe haben.