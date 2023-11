Bilder von Joke Ruijs Arenacum Rindern zeigt vertraute Orte im Blick der Künstlerin

Auf den ersten Blick ist es eine Baumreihe irgendwo auf der Welt. Wer aber in Rindern und Umgebung zu Hause ist, erkennt am Horizont im Hintergrund die feine Silhouette von Düffelward. „Die Bäume sind Linden, und wer diesen Spazierweg kennt, sieht sofort, ob ich vielleicht einen dieser Bäume falsch gezeichnet habe“, sagt Joke Ruijs. Die Niederländerin lebt seit 15 Jahren in Rindern und hat die Landschaft um den Klever Ortsteil in Aquarellen, Öl- und Acrylbildern eingefangen. 60 ihrer Bilder sind ab Sonntag zu sehen im Museum Forum Arenacum in Rindern. Die Ausstellung trägt den Titel „Künstlerblicke. Rindern im Bild“.