Ausbreitung im Kreis Kleve So erkennt man den Riesen-Bärenklau

Kreis Kleve · Bei einem Mammutmarsch in Essen wurden 17 Menschen durch die Pflanze verletzt. Auch am Niederrhein breitet sie sich aus, in Kleve musste die Stadt in diesem Jahr bereits an zwei Stellen eingreifen.

25.07.2024 , 14:30 Uhr

8 Bilder Riesen-Bärenklau und Co. — gefährliche invasive Pflanzen in NRW 8 Bilder Foto: dpa/Patrick Pleul