Schöffen in Kleve „Mut zum Richten über Menschen ist etwas sehr Schwieriges“

In vielen Strafprozessen wirken neben Berufsrichtern auch ehrenamtliche Richter, sogenannte Schöffen, an den Entscheidungen mit. In der Regel bewirbt man sich selber für das Ehrenamt, aber man kann auch dazu bestimmt werden, wenn es nicht genügend geeignete Freiwillige gibt. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Welche Eigenschaften muss man mitbringen? Welche Pflichten hat man? Alexander Lembke ist Vorsitzender Richter einer Strafkammer am Landgericht Kleve, Michael Kumbrink ist Schöffe. Gemeinsam klärten sie in der „Aktuellen Stunde“ der Klever Kolpingsfamilie im Kolpinghaus über das Schöffenamt auf.