Am 9. September Alle packen zum Müllsammeln am Rheinufer mit an

Wilfried Röth, Vorstand der Sparkasse Rhein-Maas, war ebenfalls dabei, denn ehrenamtliches Engagement unterstütze sein Geldinstitut immer gern. Etwas Verpflegung für die Helfer, Zangen, Tüten und Westen kosten Geld. Verteilt werden sie an den Startpunkten zu den Aktionen in den einzelnen Städten – die Stärkung gibt’s natürlich erst im Anschluss. Im Bereich Kalkar, das 14 Rheinkilometer zu bieten hat gibt es dennoch nur wenige Stellen, wo man leicht (und vergleichsweise ungefährdet) ans Ufer kann. In Rees ist das allein wegen der langen Rheinpromenade schon anders, die Klever treffen sich am Parkplatz Salmorth bei den Ölwerken Spyck.