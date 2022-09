Immer noch Niedrigwasser, aber... : Rheinpegel soll in den kommenden Tagen drastisch steigen

Kreis Kleve Zwar führt der Rhein bei Emmerich immer noch Niedrigwasser. Das vorläufige Ende der Dürre macht sich aber verstärkt auch am Wasserstand bemerkbar. Wie sich der Pegel in den kommenden Tagen entwickeln soll.

Die Rheinpegelstände werden in den nächsten Tagen nochmal deutlich zulegen. Dieser Tage befindet man sich vor Emmerich aber unverändert im Bereich von leichtem Niedrigwasser. Doch während das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein am Mittwoch noch einen Wasserstand von 88 Zentimetern auswies, sollen es bis Montag gar schon 155 Zentimeter sein. In den nächsten Tagen ist mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen.

Wie das WSA mit Sitz in Duisburg nun auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, rechnet man in den nächsten Tagen mit einer weiteren Entspannung der Lage. Es habe zuletzt reichlich Niederschläge im Rheineinzugsgebiet gegeben, die die Pegelstände haben ansteigen lassen.

Sollte sich die Prognose bewahrheiten, führt der Rhein vor Emmerich übrigens beinahe wieder genauso viel Wasser wie vor einem Jahr. Am 15. September 2021 lag der Pegelstand bei 156 Zentimetern, wenige Tage zuvor lag er sogar bei zwei Metern. Solche Wasserstände sind für diese Jahreszeit üblich, so Experten. Immerhin gilt: In der Regel sind Oktober und November die Monate mit den niedrigsten Pegelständen. Der Klimawandel aber stellt solche Gewissheiten in Frage, auch am unteren Niederrhein.