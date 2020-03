Netzwerkveranstaltung im Flughafenterminal des Airport Weeze. : Minister kommt zur Premiere von „Kreis Kleve konkret“

Neues Netzwerkformat der Rheinische Post Mediengruppe „Kreis Kleve konkret“:

Die Zukunft des Flughafens, der Zustand der Autobahnen, Brückensperrungen, Probleme im Bahnverkehr. Spannende Themen, die die Menschen in der Region direkt betreffen, gibt es zahlreiche. Ganz sicher aber auch, wie der Minister den Dreikampf um die CDU-Spitze in Berlin bewertet. Und wie Wüst, falls Ministerpräsident Armin Laschet Parteivorsitzender wird, seine eigenen Chancen sieht, in die Düsseldorfer Staatskanzlei einzuziehen. Im Anschluss an den Talk auf der Bühne besteht Gelegenheit zu Fragen aus dem Publikum.