Café geschlossen, Fährbetrieb eingestellt Rheinpegel steigt – Uferpromenade in Rees gesperrt

Die heftigen Niederschläge vom vergangenen Wochenende in Süddeutschland haben auch den Rhein anschwellen lassen. Besonders gut ist das derzeit zu erkennen, wenn man über die Rheinbrücken fährt: Das Rheinvorland steht unter Wasser, so etwa in Rees. Der Fluss ist in den letzten Tagen an manchen Stellen mehr als doppelt so breit geworden.