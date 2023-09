Einsatz bei Kleve Schiff auf dem Rhein leckgeschlagen – große Rettungsaktion

„Trotz des Abpumpens läuft immer wieder Wasser nach“, sagt Polizei-Sprecher Daniel Dabrowski im Gespräch mit unserer Redaktion. Mittlerweile hat deshalb ein niederländisches Schiff mit Kranbagger längs des Verbandes angelegt. So soll die Tonnen schwere Kohleladung auf ein anderes Schiff verladen werden. „Das Schiff befindet sich außerhalb der Fahrrinne, es kommt also nicht zu Beeinträchtigungen des Verkehrs“, sagt Dabrowski. Das Schiff war entgegen der Strömung von den Niederlanden aus kommend auf dem Weg nach Duisburg. Weshalb das Schiff leckgeschlagen war, ist noch unklar. Verletzte gibt es nicht. Die Polizei ging davon aus, dass der Einsatz noch bis in den späten Freitagabend dauern sollte.