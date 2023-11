Großer Neustart Rewe im Fachmarktzentrum Kalkar nach Modernisierung neueröffnet

Das Fachmarktzentrum in Kalkar, lange Zeit von Geschäftsleuten in der Innenstadt argwöhnisch beäugt, ist zumindest bei der Kundschaft äußerst beliebt. Mehrere Supermärkte und sonst so einiges für den täglichen Gebrauch liegen dort nahe beieinander, genug Parkplätze inklusive. Nun wurde der in dem Zentrum angesiedelte REWE Supermarkt modernisiert. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Kalkar schreibt: „Rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts erstrahlt der REWE-Markt im Fachmarktzentrum Kalkar in neuem Glanz. Zehn Tage lang ruhte der Verkauf. Statt Kunden dominierten Handwerker die Verkaufsfläche.