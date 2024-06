Auszeichnung für Kranenburgs Rewe-Chef Daniel Averbeck ist „Jungunternehmer des Jahres“

Kranenburg/Frankfurt am Main · Rewe-Marktleiter Daniel Averbeck aus Kranenburg wurde bei einem Branchenwettbewerb in Frankfurt am Main als Jungunternehmer des Jahres ausgezeichnet. Was die Jury sagt und welche Ziele der Preisträger verfolgt.

23.06.2024 , 17:45 Uhr

Daniel Averbeck mit der Auszeichnung. Die Jury nennt ihn „zielstrebig, ehrgeizig und mutig“. Foto: Rewe

Er ist in einer Kaufmannsfamilie groß geworden, kennt das Geschäft von der Pike auf, geht aber seine eigenen Wege – und das mit Erfolg. Daniel Averbeck vom Rewe-Markt aus Kranenburg wurde jetzt im Rahmen des Branchenwettbewerbes „Supermarkt Stars 2024“ der Fachzeitschrift „Lebensmittel Zeitung direkt“ in der Kategorie Jungunternehmer des Jahres mit Gold ausgezeichnet. Die Jury nennt ihn „zielstrebig, ehrgeizig und mutig“. Schon als kleiner Junge war Daniel Averbeck im Laden seiner Eltern unterwegs. „Der Einzelhandel ist für mich ein Stück Heimat. Insbesondere Lebensmittel faszinieren mich jeden Tag aufs Neue“, sagt der 35-Jährige. 2008 beendete er seine Ausbildung bei Rewe, machte sich 2021 selbstständig und eröffnete 2022 seinen ersten eigenen Markt in Kranenburg. Die direkte Nähe zu den Niederlanden nutzt er als Standortvorteil: Er agiert überregional, kommuniziert in zwei Sprachen, hat sogar eine niederländische Internetseite eingerichtet und zieht damit zahlreiche Kunden aus dem Nachbarland an. Mit diesem Konzept hat er in den vergangenen zwei Jahren die geplanten Umsatzerwartungen deutlich übertroffen. „Es gibt aus meiner Sicht nichts Schöneres als gemeinsame Erfolge. Ich bin stolz auf die Ehrung und freue mich, dass unser täglicher Einsatz belohnt wurde“, sagt Daniel Averbeck. Damit das auch in Zukunft so bleibt, investiert der Jungunternehmer des Jahres in die Aus- und Weiterbildung seines Personals. Schon seit 2012 engagiert er sich als Ausbilder für junge Nachwuchskräfte im Einzelhandel und hat bereits mehr als 20 Auszubildende bei ihrem Einstieg ins Berufsleben begleitet und ausgebildet. Erweiterung der Einkaufsarena in Kranenburg ist komplett Rewe-Markt eröffnet Erweiterung der Einkaufsarena in Kranenburg ist komplett Zusammen mit seinem über 80-köpfigen Team hat er seinen rund 2.800 Quadratmeter großen Markt in Kranenburg mit über 22.000 Artikeln in den Regalen voll im Griff. „Das Team ist die Grundlage des Erfolgs“, sagt Daniel Averbeck. Für die Zukunft will er auf gute Aus- und Weiterbildung setzen und die Digitalisierung intensiver nutzen. Seine niederländische Internetseite soll ausgebaut, der Abhol- und Bestellservice weiter forciert werden. „Mit diesen Voraussetzungen schaue ich mutig und ehrgeizig in die Zukunft“, sagt der Unternehmer. Vor über 500 Gästen erhielt Daniel Averbeck im feierlichen Rahmen am Dienstagabend im Frankfurter Parlamentsgarten die Auszeichnung zum „Jungunternehmer des Jahres“ in Gold. Bei den „Supermarkt Stars 2024“ prämiert die Fachzeitschrift „Lebensmittel Zeitung direkt“ vorbildliche Leistungen im deutschen Lebensmittelhandel und vergibt Preise in den vier verschiedenen Kategorien „Jungunternehmer des Jahres“, „Marktleiter des Jahres“, „Hausleiter des Jahres“ und „Team des Jahres“.

(jehe)