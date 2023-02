Günstig „Reste“ essen Restaurant-App „Too Good To Go“ auch in Kleve auf dem Vormarsch

Ob in Supermärkten, Restaurants oder an der Tankstelle – überall fällt am Ende des Tages Essen an, das nicht mehr zum vollen Preis verkauft werden kann. Es handelt sich um Lebensmittel, die weggeworfen würden, weil die Kundschaft am nächsten Tag einen Bogen um sie macht. Sie befinden sich teilweise nicht mehr in der gewünschten Form, sind optisch weniger ansprechend und dennoch ohne Einschränkung genießbar. Viele gehen an karitative Einrichtungen. Tafeln profitieren davon. Doch haben inzwischen auch Unternehmen den Markt der Lebensmittelrettung entdeckt. Eines davon ist die App „Too Good To Go“. Sie bietet die Möglichkeit, den letzten nicht verkauften Mittagstisch billiger an die Verbraucher in der Umgebung abzugeben.