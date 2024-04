Restaria in Beek-Ubbergen Wieso der Gang zu dieser Pommesbude nostalgisch stimmen kann

So viel vorneweg: Wenn es um die Pommesbude „Restaria Pizzeria“ im Grenzdorf Beek-Ubbergen bei Kranenburg geht, kann der Verfasser dieser Zeilen kaum objektiv sein. Essen und Emotion liegen nun einmal eng beieinander. Und so ist die Pommes, die es seit 2006 an der Rijksstraat gibt, auch eine Kindheitserinnerung. Nach dem Schwimmkurs in Beek – weshalb die Zwillinge dort und nicht in Kleve die ersten Erfahrungen im Nass gemacht haben, ist in Familienkreisen bis heute ungeklärt, in Frage kommt aber in einem „zuinigen“ deutsch-niederländischen Elternhaus ein Kostenvorteil – gab es von Mama stets eine „Patat“ auf dem Heimweg, dazu eine stattliche Portion Mayo. Als Belohnung gewissermaßen. Und sie schmeckte. Wenn der Hunger besonders groß war, teilten sich Bruder und Schwester sogar noch eine Fleischkrokette.