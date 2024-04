Traktor im Weg Rennradfahrer stürzt in Nütterden und verletzt sich schwer

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Rennrad ist es am Sonntag (14. April 2024) in Nütterden gekommen. Auf der Römerstraße war eine Gruppe Rennradfahrer unterwegs, die in Zweierreihen auf dem Geh- und Radweg der Römerstraße von Kleve in Richtung Kranenburg unterwegs war.