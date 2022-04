Grundstücksmarktbericht : Rekordumsatz am Immobilienmarkt im Kreis Kleve

Kreis Kleve Der Gutachterausschuss des Kreises Kleve stellt den Grundstücksmarktbericht vor: Wohneigentum wird im Kreis immer teuerer. Zudem fehlen Grundstücke. Insgesamt wurde fast eine Milliarde Euro auf dem Markt umgesetzt.

Die meisten Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau wurden in Straelen (41) und Bedburg-Hau (45) verkauft. In der mit über 52.000 Einwohnern größten Stadt des Kreises, Kleve, waren es nur 13. Durch die Knappheit an Grund führt Kleve aber auch die Tabelle der teuersten Grundstücke an: Hier muss man für ein Grundstück in mittlerer Lage 210 Euro und für eines in guter Lage bis zu 280 Euro auf den Tisch des Hauses legen – wenn der Markt nicht noch viel höhere Preise verlangt. Das benachbarte Bedburg-Hau ist mit Quadratmeterpreisen von 175 (mittlere Lage) bis 190 Euro (gute Lage) vergleichsweise günstig. Nur Weeze und Uedem machen es deutlich billiger: In Uedem gibt es in guter Lage Grundstücke schon bis 140, in Weeze bis 160 Euro. In Goch und Kevelaer liegen gute Lagen bei 220 Euro pro Quadratmeter, es folgen Geldern mit 215 und Emmerich mit 200 Euro/Quadratmeter. Straelen ist wieder vergleichsweise teuer - hier kostet Bauland in guter lange 225 Euro pro Quadratmeter. Die Preise können für jedes Grundstück können in der Boris-App oder unter www.boris.nrw.de trennscharf abgerufen werden. „Aufgrund der aktuellen Grundsteuerreform bilden die beschlossenen Bodenrichtwerte zum 1. Januar 2022 die Basis für die künftige Ermittlung der Grundsteuer“, sagt Giesbers.