Kleve : Die Klever gehen baden

Das neue Sternbusch-Freibad erfreut sich großen Besucherandrangs. Erwartet werden täglich bis zu 5000 Gäste, mehrheitlich aus den Niederlanden. Unser Autor war vor Ort.

39,3 Grad zeigt das Außenthermometer am späten Nachmittag in Kleve. Kein Wunder also, dass viele eine nasse Abkühlung im Sternbuschbad suchten. „Wir drehen aktuell ziemlich am Rad. Abends fällt man völlig entkräftet ins Bett“, sagt Manfred Pitz, leitender Schwimmmeister im erst jüngst eröffneten Kombibad. Am Mittwoch hätten ihm zu Folge etwa 4200 Gäste das Bad besucht, am Donnerstag dürften es knapp 5000 gewesen sein. „Wir gehen davon aus, dass knapp 80 Prozent der Besucher aus den Niederlanden kommen“, sagt Pitz weiter. Das hat Konsequenzen: Die Schlange vor dem Eingang war mitunter 30 Meter lang, das Warten auf die Pommes dauerte bis zu 25 Minuten, hundert vorrangig junge Menschen standen vor den Springtürmen und der Rutsche. Pitz und seine Rettungsschwimmer halten in markant grünen T-Shirts im Schichtdienst ein Auge auf das Treiben in den Becken. „Toi, toi, toi: Bisher ist alles gut gegangen, wir mussten noch niemanden retten“, sagt Pitz.