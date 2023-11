Messe in Kalkar Reitsportmesse Niederrhein mit „Höhle der Löwen“-Teilnehmer und mehr

(lukra) Es geht wieder los: Die Reitsportmesse Niederrhein findet vom 10. bis 12. November im Messe- und Kongresszentrum Kalkar statt. Bereits zum neunten Mal präsentieren Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Showteilnehmer geben Einblicke in die Welt des Pferdes. Der Showring mit Tribüne ist dabei in diesem Jahr größer als zuvor. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, darf sich zudem auf Fachvorträge freuen.