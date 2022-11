Reiterszene trifft sich in Kalkar : So wird die Reitsportmesse Niederrhein

Neben den Anbietern auf dem Messeparkett versprechen die Veranstalter ein breites Show- und Informationsprogramm in Kalkar. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Vom 4. bis 6. November findet in Kalkar die Reitsportmesse Niederrhein statt. Die Veranstalter versprechen ein buntes Show- und Messeprogramm. Ein Überblick.

Messeveranstalter haben derzeit mit einigen Herausforderungen zu kämpfen: Da ist die wirtschaftliche Situation einerseits, die Aussteller zunehmend unter Druck setzt. Und auch die Corona-Pandemie hat in der Branche ihre Spuren hinterlassen. Während die ein oder andere Messe erst in diesem Jahr den Neustart gewagt hat, war die Reitsportmesse Niederrhein bereits im vergangenen November für Besucher geöffnet. Und auch 2022 kehrt man in die Messehallen in Kalkar zurück. Die Schau findet vom 4. bis zum 6. November statt, mittlerweile schon zum achten Mal im Messe- und Kongresszentrum Kalkar.

Dort versammelt sich nicht nur die hiesige Reiterszene, traditionell kommen auch viele Besucher aus den Niederlanden zu Besuch. Aussteller präsentieren wieder die neuesten Trends aus der Pferdeszene, Showteilnehmer geben einen Einblick in die Welt der Pferde, und im Reitsportmesse-Forum warten Fachvorträge auf die Besucher. Wie jeder weiß: Pferdefreunde gibt es in jeder Altersklasse. Und so versprechen die Veranstalter, ein Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt zu haben.

Info Öffnungszeiten und Ticketpreise Öffnungszeiten Die Reitsportmesse Niederrhein öffnet vom 4. bis 6. November täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr ihre Tore für alle Pferdefreunde und solche, die es noch werden wollen. Kartenverkauf Der Ticketshop ist geöffnet und unter www.reitsportmesse-niederrhein.de erreichbar. Im Vorverkauf können gegenüber der Tageskasse zwei Euro pro Ticket gespart werden: Ticketpreise Ein Ticket kostet für Erwachsene im Vorverkauf zehn und für Kinder acht Euro. An der Tageskasse zahlen Erwachsene zwölf und Kinder acht Euro. Die Parkgebühren betragen fünf Euro am Tag.

Unter anderem soll es eine bunte Mischung aus Shopping, Show und Information auf dem Messegelände in Kalkar geben. So finden Pferdefreunde ein breites Angebot an Reitsportzubehör, Futtermitteln und Pferdeanhängern. Im täglichen Showprogramm werden unterschiedliche Reitweisen präsentiert, Pferderassen und regionale, nationale wie internationale Trainer vorgestellt. Darüber hinaus können sich Besucher im Reitsportmesse-Forum bei Vorträgen zu verschiedenen Themen informieren.

Einen Höhepunkt versprechen die Veranstalter im Showprogramm. Wie bereits im vergangenen Jahr ist die Firma Equixtreme zu Besuch. Die Dressurreiterin und mehrfache Grand-Prix-Siegerin Uta Gräf und ihr Ehemann Stefan Schneider, Tierarzt und Reiter in der Working Equitation, werden Einblicke in ihre Arbeit geben. Wie trainiert Uta Gräf mit unterschiedlichen Dressurpferden? Worauf kommt es ihr in der Dressurarbeit besonders an? Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen der klassischen Dressur und der Working Equitation und wie können die beiden Reitweisen voneinander profitieren? Im Showprogramm sollen diese Fragen erörtert und beantwortet werden.

Auf einen weiteren Anbieter machen die Veranstalter aufmerksam: Mit „Blau-Gelb“ verbinde man in der Pferdeszene die Methoden von Michael Geitner, wie es heißt: Die Stichworte sind dabei unter anderem Dual-Aktivierung, Equikinetic und EquiClassic-Work. Mit Hilfe von blauen und gelben Dualgassen soll das Pferdetraining verbessert werden. Die Methoden werden von Geitner und Alexandra Schmid im Rahmenprogramm vorgestellt. Bei weiteren Fragen stehen die beiden darüber hinaus auch an ihrem Stand zur Verfügung.