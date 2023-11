Attraktiv für Familien Reitsportmesse im Wunderland Kalkar lockte viele Fans an

104 Aussteller boten in den Messehallen des Wunderland Kalkar am Wochenende Produkte und Dienstleistungen rund ums Pferd und das Reiten an. „Wir haben alles, was der Reitsport so zu bieten hat“, sagt Veranstalterin Berenda Smittenberg. Neu sei dieses Jahr die „Start-Up-Ecke“, eine kleinere Messehalle, in der sich jüngere Unternehmen präsentieren, um sich der Kundschaft bekannt zu machen.