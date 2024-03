Pferdefreund gestorben Reiter im Kreis Kleve trauern um Gerhad Brüx

Liebend gern hat sich Gerhard Brüx in aller Ruhe Springpferdeprüfungen angesehen und mit gleichgesinnten gefachsimpelt. An Gründonnerstag wurde Gerhard Brüx in seiner Heimat Straelen beigesetzt. Die Mitglieder des KPSV Kleve ehren einen echten „Horseman“, dem sie ein ehrendes Andenken bewahren wollen.