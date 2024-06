Tipps zur Urlaubssaison Warum man Medikamente nie im Koffer mitnehmen sollte

Das gehört in die Reiseapotheke Neben Medikamenten gegen Schmerzen, Fieber, Magen-Darm-Beschwerden sollte man auch an Pflaster, Verbandsmaterial und ein Fieberthermometer denken. Diejenigen, die von Reiseübelkeit betroffen sind, sollten sich in der Apotheke zum passenden Medikament beraten lassen. Der Sommerurlaub geht oft in südliche, sonnenreiche Gefilde. Deshalb gehören Sonnen- und Insektenschutzmittel ebenso in die Reiseapotheke wie Mittel zur Behandlung von Sonnenbrand und Insektenstichen.