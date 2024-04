Versuchter Einbruch in Praxis Reinigungskraft verschreckt Einbrecher in Bedburg-Hau

Als eine Reinigungskraft am Freitagabend (19. April 2024) gegen 18.40 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus eines Mehrparteienhauses am Klosterplatz in Bedburg-Hau vernahm, entdeckte sie einen unbekannten Einbrecher. Der Mann versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis im ersten Obergeschoss zu verschaffen.