Medizin: Urologen: „Wir sind die Spezialklinik“

KREIS KLEVE In der Reihe „Die Gesundheitsexperten“ von Rheinischer Post und Katholischem Karl-Leisner-Klinikum geht es am 10. April im Kolpinghaus Kleve um die Urologie. Schwerpunktthemen sind Steine, Prostata und Inkontinenz.

Wenn Dr. Klaus-Dieter Fluch gelegentlich etwas ängstlich von Geschlechtsgenossen gefragt wird, wieviel Prozent der Männer irgendwann mit einem Urologen zu tun haben, ist für den Mediziner die Antwort einfach: „Alle“, sagt er dann. Denn wer über die mittleren Jahre hinaus am Leben bleibt, wird eines Tages die Schwachstelle der Körperregion kennenlernen, über die Männer so ungern sprechen. Die Prostata ist deshalb eines der Themen, über die drei „Gesundheitsexperten“ am Mittwoch, 10. April, ab 17 Uhr im Klever Kolpinghaus informieren werden. Urologische Themen an diesem frühen Abend sind darüber hinaus auch Steinleiden und Inkontinenz.