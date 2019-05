Reichswalde : Nicht „aus ew’gem Stein erbauet“

1956 war die Kirchweihe des Reichswalder Gotteshauses. Nach weniger als einem Jahr Bauzeit fanden die Katholiken hier eine Heimat. Die Kirche müsse Mittelpunkt und Herz der Gemeinde sein, so der damalige Bürgermeister Thissen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Reichswalde Die Reichswalder Herz-Jesu-Kirche soll nach aktuellen Plänen nicht mehr als Gotteshaus genutzt werden und den Weg alles Irdischen gehen. Vorgesehen ist an der Stelle, einen sakralen Neubau mit Anschluss ans Pfarrheim zu errichten.

Von Peter Janssen

Sie ist kein architektonisches Meisterwerk, aber die Reichswalder Gemeindemitglieder hängen an ihr. Sie haben dort Sakramente empfangen, Gottesdienste gefeiert – für sie ist die Kirche ein zentraler Ort des Dorfs. Doch dürfte ihr Schicksal besiegelt sein. Die Reichswalder Herz-Jesu-Kirche wird - wie es sich darstellt - aufgegeben. 1956 eingeweiht, war sie für zweieinhalb Generationen Mittelpunkt des Glaubens. Aber „aus ew’gem Stein erbauet“ ist sie nicht.

Erster Grund für das Ende der Kirche, ist ihr Zustand. Vor einem Jahr hatte ein Gutachten ergeben, dass die Statik der Holzdachkonstruktion nicht mehr sicher ist. Das Gotteshaus wurde geschlossen. Wie berichtet hätte die Reparatur eine Million Euro gekostet. Eine Sanierung der schlichten Pfarrkirche ist aus Sicht von Kleves Propst Johannes Mecking keine zukunftsweisende. Zumal nicht abzuschätzen ist, wann die nächsten Renovierungsarbeiten auf die Gemeinde zukommen. Mecking setzt sich mit der Thematik rational auseinander. „Die Kirche ist jetzt ein Jahr geschlossen, und ich habe nicht den Eindruck, als sei die große Not ausgebrochen“, betont der Propst. Die aktuelle Entwicklung stützt die Einschätzung des Geistlichen. Die Katholiken werden immer weniger, Kirchenaustritte mehr, zudem mangelt es an Nachwuchs. Die Gotteshäuser sind nicht ausgelastet. Das müsse man sich bei derartigen Entscheidungen immer vor Augen halten, so Mecking, der ergänzt: „In allen Kirchenräumen werden Messfeiern in der aktuellen Regelmäßigkeit nicht mehr stattfinden können.“

Info Die Entwicklung der Kirche in Reichswalde 15. Oktober 1951 Baracke wird als Notkirche genutzt. 27. September 1955 Erster Spatenstich. Pater Kraß und Pfarrer Lentz (Materborn) segnen die für den Kirchenbau notwendigen Werkzeuge. 27. November 1955 Grundsteinlegung. Eine Urkunde der Geschichte des Orts wird mit eingelassen. 1956 Fertigstellung des Turms. 11. November 1956 Kirchweihe durch Weihbischof Baaken. 1. März 1958 Mit Pater Kraß verlässt der erste Seelsorger die Gemeinde.

Ein kirchliches Gebäude soll es in Reichswalde weiterhin geben. Aber eben nicht in dieser Größenordnung. Denn Sparmaßnahmen zwingen nicht nur im Bistum Münster zum Rückbau beim sakralen Erbe: Hunderte Kirchen und Pfarrhäuser stehen zum Verkauf oder werden abgerissen. So äußerte sich etwa Weihbischof Christoph Hegge in der Zeitung „Kirche und Leben“ dahingehend, dass im Bistum in zehn bis 15 Jahren mindestens 100 Kirchen geschlossen werden müssen.

Es gab ein Gespräch über die Zukunft von Herz-Jesu. An dem waren das Bistum, Weihbischof Rolf Lohmann und Vertreter Reichswalder Vereine beteiligt. Dabei hat das Bistum klar signalisiert, einen Neubau zu tragen, weil er kostengünstiger und zukunftsweisender ist, als die Aufwendungen für eine regelmäßige Instandsetzung.

Mit den Gremien der Gemeinde Zur Heiligen Familie muss die Vorstellung der Diözese noch abgestimmt werden. Geplant ist seitens des Bistums, einen angemessenen sakralen Raum zu bauen. Der soll an das Pfarrheim anschließen. Durch eine Trennwand kann eine Verbindung zu den Räumen hergestellt werden. So wird Platz für größere Veranstaltungen geschaffen.

Die Dorfentwicklung hänge sehr eng mit der weiteren Ausrichtung der Kirche in Reichswalde zusammen, meint Günter Eberlein, Vorsitzender des Heimatvereins. Er würde es begrüßen, gemeinsam mit Vertretern von Kirche, Vereinen und interessierten Bürgern, Gespräche am traditionellen „Runden Tisch“ über eine zeitgemäße und bürgernahe Ausrichtung der „Institution Kirche“ in Reichswalde zu führen.

Im Vordergrund steht jedoch, ein Haus für die Kirchengemeinde zu errichten. Die Messe soll weiterhin vor Ort gefeiert werden können. Ein weiterer Vorteil eines Neubaus ist, dass die St. Michael Grundschule dadurch 27 Kinder zusätzlich für den Offenen Ganztag aufnehmen könnte.

Propst Johannes Mecking stört etwas am Rande der nahezu alternativlosen Planungen. „Es gibt bereits Stimmen, die nach dem Denkmalschutz rufen.“ Da seien Leute bei der Stadt, die in diese Richtung argumentieren, doch betont er: „Wir haben von einer denkmalgeschützten Kirche keinen Nutzen. Dann plädiere ich dafür, das Gotteshaus an die Kommune abzugeben.“ Die Möglichkeit hätte die Kirche in dem Fall. Der Propst erklärt: „Kommt es zu keiner Übereinkunft, müsste als letzte Konsequenz die Kirche gesichert werden.“ Ein Bauzaun wird dann um das Haus des Herrn gestellt, um es sich selbst zu überlassen. Doch den Kampf gegen die Zeit können auch Gotteshäuser nicht gewinnen.

Es ist das Anliegen von Mecking und Pfarreirat, der die Pläne kennt, möglichst viele Gemeindemitglieder auf dem Weg mitzunehmen. Es werden Versammlungen stattfinden, wo man ins Gespräch kommen wird, um Argumente auszutauschen, so der Propst. Er kann es verstehen, dass sich viele Gläubige mit dem 1955 errichteten Kirche emotional verbunden fühlen.