Tierischer Fall in Kleve Bürger treiben Reh mit vereinten Kräften von Friedhof

Anrufe bei der Stadt Kleve blieben ohne Erfolg. Zwar schauten sich Mitarbeiter die Situation an, das Tier bekamen sie aber nicht vom Gelände – und unternahmen dann auch nicht mehr viel, außer dass sie ein Tor zum Friedhof öffneten. Andreas Sanders, seine Lebensgefährtin und weitere Anwohner – auch rehkundige vom Reichswalder Wildgehege – entschlossen sich daher, am Mittwochabend gemeinsam zu versuchen, das Reh vom Friedhof zurück in Richtung Reichswald zu treiben. Kurz vorher konnten sie die Aktion dann aber abblasen, denn Hannes Engelen aus Reichswalde und seine Frau Susanne, die sich die Situation vorab noch einmal anschauen wollten, ergab sich die günstige Gelegenheit, das Tier durch das geöffnete Tor vom Friedhof in Richtung Reichswald zu treiben.