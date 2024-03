Event an fünf Orten Sternekoch auf kulinarischer Reise durch den Niederrhein

Handgeschmack Auf dem Biohof des Ehepaares Krüger im Kalkarer Ortsteil Appeldorn sind gleich zwei Regiotables geplant: am 27. Juli und am 24. August dieses Jahres. Sternekoch Christian Krüger gewährt dann Einblick in sein persönliches Reich und kredenzt wiederum für 150 Euro ein Fünf-Gänge-Menü, das auch in vegetarischer Variante buchbar ist. Von 17 bis 22 Uhr sollen die beiden Regiotables jeweils stattfinden, Plätze sind für beide Termine noch vorhanden.