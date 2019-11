Tischtennis : Regionalligist WRW grüßt im Heimspiel als Herbstmeister

Kleve Damen-Tischtennis: Rhenania im Kreisderby.

Vor den letzten Spielen der Hinrunde stehen die Damen von WRW Kleve in der Regionalliga und Oberliga sowie die DJK Rhenania Kleve in der Verbandsliga.

Am Sonntag um 13 Uhr empfängt Regionalligist WRW Kleve den Anrather TK Rot-Weiß am Mittelweg. Das Team konnte die Herbstmeisterschaft bereits besiegeln und kann der Partie gegen Anrath entspannt begegnen. Der Tabellenletzten dürfte für die Schwanenstädterinnen kaum eine Herausforderung sein, wenngleich mit Anni und Ying-Ni Zhan zwei starke Akteurinnen im vorderen Paarkreuz aufschlagen.

Einen Sieg braucht hingegen WRW 2, um die Herbstmeisterschaft in der Oberliga perfekt zu machen. Die Kleverinnen liegen zwar auf Rang eins der Tabelle, sind aber punktgleich mit der Reserve des TTC Grün-Weiß Fritzdorf. Gegner ist die ASV Einigkeit Süchteln am Samstag, wobei die Kleverinnen an auswärtigen Tischen aufschlagen.