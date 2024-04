Nachhaltigkeit und Wissenschaft Regionalbüro der Hochschule soll in Kleve eröffnet werden

Was stellt sich die Hochschule genau vor? Die geplanten Regionalbüros sollen interdisziplinäre und interaktive Orte werden, an denen Forschende, Studierende und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zusammenkommen, um sich über Ideen und Wünsche für eine nachhaltige Entwicklung der Region auszutauschen. Aber wie sollte Kleves Regionalbüro sein? Was soll dort passieren? Hier ist auch die Meinung der Bürger gefragt. „Gemeinsam soll das Konzept verfeinert und an die regionalen Bedürfnisse angepasst werden. Gemeinsam soll eine nachhaltige Zukunft für unsere Region gestaltet werden“, heißt es in der Mitteilung der Hochschule.