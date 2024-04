Betrieb aus Kalkar Der schlaue Züchter fängt den Wurm

Das Herzstück des Zuchtbetriebes ist die große Metalltrommel mit kleinen Löchern, die in seinem Schuppen steht. Um die Würmer von der Erde zu trennen, schüttet van Weelen die Kisten in die sich drehende Maschine. Immer wieder fahren die Kriechtiere im Kreis, bis sich die Erde von ihnen löst. Am unteren Ende fallen sie dann in eine Schale. Wenn sich einer der Würmer aus dem Staub machen will, fängt van Weelden ihn schnell wieder ein. Denn er findet: „Mit Wegschmeißen kannst du nicht reich werden!“