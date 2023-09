Riesen-Pläne im Kreis Kleve Sorgt der 350-Millionen-Euro-Ferienpark für einen Tourismus-Boom?

In Rees, da ist sich der dänische Ingenieur Erik Winther sicher, entsteht derzeit das größte Tourismus-Projekt Nordrhein-Westfalens: der Marissa-Ferienpark am Reeser Meer. Bis zu 350 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. Mit einer Fertigstellung rechnen die Projektentwickler im Sommer 2029, wobei ein erster Bereich mit Häusern schon zwei Jahre früher eröffnen könnte. Rund 300 Wohneinheiten – Ferienhäuser- und Wohnungen – sollen an dem Kiessee entstehen, zudem sind Saunen, Restaurants, Strandbad, Bootsanlegestellen und Spielplätze geplant. Das Areal soll öffentlich zugänglich sein, es dürfte also auch zu einem spannenden Ziel für Radfahrer und Spaziergänger avancieren.