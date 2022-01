Rheinbrücke in Rees vollgesperrt : Auto rutscht auf spiegelglatter Fahrbahn in Lkw – Motor rausgerissen

Rees Bei einem schweren Unfall auf der Rheinbrücke in Rees ist ein Auto in einen Lkw gerutscht. Der Motor wurde aus dem Wagen komplett rausgerissen. Es war spiegelglatt.

Auf spiegelglatter Fahrbahn ist am Montagmorgen ein Auto auf Rheinbrücke in Rees ins Schleudern gekommen und frontal in einen Lkw gerutscht. Dabei wurde der Motor des Wagens komplett herausgerissen.

Die Rheinbrücke ist aktuell in beide Richtungen vollgesperrt. Der Verkehr wird in Rees an der Kreuzung Grüttweg und in Kalkar umgeleitet. Die Polizei ist vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Auch wird die Fahrbahn abgestreut, damit es nicht zu weiteren Unfällen kommt. Es bilden sich lange Staus.