Red Dot Award für Firma Colt aus Kleve

Auszeichnung für Klever Firma : Designerpreis für Fenster aus Kleve

Bei der Preisverleihung im Aalto Theater Essen: Peter Zec, Christoph Kepser, Eckbert Wolf, Steve Leung (v.l.) Foto: Red Dot

Kleve Mit einem Lamellenfenster holt Colt International den begehrten „Red Dot. Best of the Best Award“ erstmals nach Kleve. Die Fenster sind die jüngste Neuentwicklung aus der Coltlite-Serie.

Es ist sozusagen der Adelsschlag für Designer, der „Red Dot: Best of the Best Award“. Colt International wurde jetzt diese Ehre zuteil. Von Apple über Porsche bis Sony und VW - die Liste der in diesem Jahr ausgezeichneten Unternehmen liest sich wie das „Who is Who“ der Designszene. Colt International aus Kleve darf sich ab diesem Jahr zu dieser erlesenen Gilde zählen und holt in seiner über 80-jährigen Firmengeschichte erstmals den Designerpreis nach Kleve.

„Wir sind sehr stolz, in die Gilde der weltbesten Designer aufgenommen zu sein. Diese Auszeichnung macht deutlich, wie hochwertig die Colt Produkte und Lösungen sind. Für uns alle ist der ,Red Dot: Best of the Best’ Ansporn und Motivation gleichermaßen“, sagt Colt-Geschäftsführer Lukas Verlage.

Nachdem im Rahmen eines mehrtägigen Bewertungsprozesses alle eingereichten Produkte individuell getestet und evaluiert wurden, erhielt das Lamellenfenster Coltlite CLST von Colt diese höchste Auszeichnung. Das Expertengremium vergibt das international anerkannte Qualitätssiegel jeweils an die besten Produkte einer Kategorie.

Der Red Dot Award: Product Design, der in seinen Ursprüngen bereits seit 1955 besteht, ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. 2018 reichten Designer und Hersteller aus 59 Nationen mehr als 6.300 Objekte zum Wettbewerb ein. Getreu dem Motto „Auf der Suche nach gutem Design und Innovationen“ bewertete eine rund 40-köpfige Jury die Produkte individuell und am Original.

Die strengen Bewertungskriterien, zu denen unter anderem Innovationsgrad, Funktionalität, formale Qualität, Ergonomie und Langlebigkeit zählen, bilden einen Orientierungsrahmen, den die Juroren entsprechend ihrer Expertise ausfüllen sollen.



Es wird zwischen drei verschiedenen Auszeichnungsarten unterschieden: „Der Red Dot: Best of the Best“ ist für die besten Produkte einer Kategorie reserviert. Lediglich ein Prozent der Einreichungen, insgesamt 69, erhielten diese Auszeichnung. „Die Auszeichnung mit dem Red Dot: Best of the Best ist die verdiente Anerkennung für eine großartige Designleistung. Die prämierten Produkte zeichnen sich allesamt durch eine wegweisende Symbiose aus Ästhetik und Funktion aus. Dass nur eine so geringe Anzahl der Einreichungen mit der höchsten Auszeichnung prämiert wurde, zeugt von der Konsequenz der Bewertungskriterien des Wettbewerbs. Ich gratuliere den Preisträgern zu ihrem Erfolg“, sagt Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO des Red Dot Awards.

Die Coltlite CLST Lamellenfenster, die den Preis erstmals für Colt nach Kleve holten, sind die jüngste Neuentwicklung aus der Coltlite-Serie. Der Lamellenlüfter soll für natürliche Be- und Entlüftung sorgen und hohe Ansprüche an ein angenehmes Raumklima im Alltag erfüllen. Gleichzeitig lässt er sich in die Fassaden integrieren, ohne die Gebäudeästhetik einzuschränken.

Das Lüftungssystem bietet von außen betrachtet eine vollkommen flache Glasoptik. Die thermisch getrennten Profile, in welche die gerahmten Lamellen eingelassen sind, sind nur von innen sichtbar. Diese Optik verdankt der Coltlite CLST der Tatsache, dass die Lamellen selbst aus Doppelglas (Stufenglas) bestehen, ihr maximaler Öffnungswinkel beträgt 90 Grad. Sie bewegen sich über elektrische oder manuelle Antriebe.