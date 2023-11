Razzia im Kreis Kleve Wie Leiharbeiter-Unternehmen den Behörden die Arbeit erschweren

Am Wochenende haben deutsche und niederländische Behörden zahlreiche Leiharbeiterunterkünfte in Kleve und Kranenburg durchsucht. 17 Wohnungen wurden sofort geschlossen, 75 Leiharbeiter mussten in neue Unterkünfte gebracht werden. Insgesamt waren rund 180 rumänische und polnische Leiharbeiter in den kontrollierten Unterkünften untergebracht. Die meisten wurden willkürlich, ohne sich zu kennen, einquartiert, abgeschottet und über ihre Mieterrechte in Unkenntnis gelassen. Behörden haben Bilder veröffentlicht, die einen Eindruck von den Bedingungen in den Unterkünften vermitteln.