Razzia im Kreise Kleve Ekel-Bilder veröffentlicht – so sah es in den Leiharbeiterunterkünften aus

Groß-Razzia in Kleve und Kranenburg: Am Wochenende haben deutsche und niederländische Behörden zahlreiche Leiharbeiterunterkünfte im Kreis Kleve durchsucht.17 Wohnungen wurden sofort geschlossen, 75 Leiharbeiter mussten in neue Unterkünfte gebracht werden. Bilder, die das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung veröffentlicht haben, geben eine Ahnung davon, unter welchen Bedingungen die Leiharbeiter zum Teil hausen müssen.