„Hammerskins Deutschland“ Razzia gegen Neonazis – Durchsuchungen auch am Niederrhein

Nach dem bundesweiten Verbot der rechtsextremen Gruppe „Hammerskins Deutschland“ hat es in vier Städten in Nordrhein-Westfalen Durchsuchungen gegeben, darunter auch am Niederrhein. Es seien Wohnungen in Düsseldorf, Bochum, Wetter an der Ruhr und Goch durchsucht worden, wie es von den Behörden heißt.