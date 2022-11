Täter mit „Scream“-Maske : Raubüberfall in Kleve – Opfer dachte erst an Halloween-Scherz

Raubüberfall in Kleve – Opfer dachte erst an Halloween-Scherz

Kleve Im Klever Moritzpark haben zwei Unbekannte einen 53-Jährigen überfallen. Der dachte angesichts der maskierten Täter zunächst einen Halloween-Scherz. Doch dann wurde es schnell ernst.

Am Montag gegen 17 Uhr überfielen zwei Unbekannte einen 53-Jährigen im Moritzpark an der Nassauerstraße. Einer der Täter hatte einen Knüppel, der andere ein Messer dabei. Sie forderten die Geldbörse des Opfers. Der Mann dachte zunächst an einen Streich zu Halloween, doch dann wurde es ernst: Einer der Unbekannten nahm das Bargeld aus seinem Portemonnaie, steckte es ein und gab die Geldbörse anschließend leer zurück.