Polizei sucht Zeugen Raubüberfall in Bedburg-Hau – Täter auf der Flucht

Nach Angaben der Beamten betraten am Freitagnachmittag gegen 13:35 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer die Lottoannahmestelle am Klosterplatz in Schneppenbaum. Beide Täter bedrängten gemeinsam zunächst die 51-jährige Angestellte und hielten ihr Schusswaffen vor. Währenddessen entnahm einer der Täter die Tageseinnahme aus der Registrierkasse. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß. Zunächst rannten die Männer in Richtung des Friedhofs und anschließend hinter dem Gebäudekomplex vorbei in Richtung Uedemer Straße.