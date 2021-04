Covid-Erkrankung : Ratssitzung in Bedburg-Hau fällt aus

BEDBURG-HAU Eine im näheren Umfeld des Gemeinderates aufgetretene Corona-Infektion macht eine Absage der für den 22. April um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Till-Moyland angesetzten Ratssitzung erforderlich.

Die Sitzung des Gemeinderates Bedburg-Hau am 22. April fällt aus. Grund ist eine im näheren Umfeld des Gemeinderates aufgetretene Corona-Infektion, die die Absage der für 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Till-Moyland angesetzten Ratssitzung erforderlich war. „Wir wollen der realen Gefahr einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus wirksam begegnen. Da die Gesundheit der Teilnehmer als auch der Besucher absoluten Vorrang vor allen anderen Überlegungen haben muss, konnte nur eine Absage der heutigen Ratssitzung erfolgen,“ so Bürgermeister Stephan Reinders. Die ausgefallene Ratssitzung wird nun am Donnerstag, 20. Mai um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Till-Moyland stattfinden.