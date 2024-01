Karneval in Kleve Umzug schon vor Rathaussturm – Stadt setzt auf Glasverzicht

Kleve · Am 10. Februar findet in Kleve der Rathaussturm statt, dafür ziehen die Karnevalisten vom Narrenbrunnen in die Unterstadt. Zwei Tage später gibt es dann den großen Rosenmontagszug. Was man zu Zugweg, Sperrungen und mehr wissen sollte.

20.01.2024 , 10:22 Uhr

39 Bilder So bunt war der Rosenmontagszug 2023 in Kleve 39 Bilder Foto: Helmut Vehreschild